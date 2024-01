Seit Jahresanfang gilt das neue Heizungsgesetz Wie man jetzt die passende Heizung findet

Düsseldorf · Das Heizungsgesetz ist in Kraft. Doch wer eine neue Heizung braucht oder neu baut, ist verunsichert. Gas, Wärmepumpe, Pellet - drei Experten sagen, was erlaubt, was sinnvoll und was wie teuer ist.

13.01.2024 , 05:00 Uhr

Luft-Wärmepumpen kosten 25.000 bis 30.000 Euro samt Installation. Foto: dpa/Silas Stein

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion