Wärmepumpe, Gas, Pellets Welche Heizung ist die beste?

Wärmepumpe Sie holt die Wärme aus dem Erdreich oder der Außenluft in das Haus. Zum Transport wird – ähnlich wie beim Kühlschrank – ein Kältemittel genutzt. „Eine Wärmepumpe kann klimafreundlich sein, aber es kommt auf die einzelne Anlage an“, betont die Verbraucherzentrale NRW. Auch wenn die Wärme aus der Natur kommt, braucht die Wärmepumpe doch viel Strom: erstens, um das Kältemittel vor Aufnahme der Wärme zu verdichten, zweitens, um an kalten Tagen ergänzend einen Heizstab zu betreiben. Bei der Nachrüstung gehe der Trend zur Luft-Wärmepumpe, beim Neubau zur Erd-Wärmepumpe, sagt Michael Smeets, Innungsobermeister für Gas- und Wasserinstallation aus Kempen. Allerdings brauchen Kunden Geduld: „Die Lieferzeiten für Wärmepumpen betragen derzeit im Schnitt drei bis sechs Monate, bei einigen Modellen bis zu einem Jahr“, so der Vaillant-Sprecher. Das bestätigt Smeets: „Die Wartezeiten liegen bei etwa acht Monaten.“ Und nicht in jedem Haus kann eine Wärmepumpe eingebaut werden. Smeets: „Ein ganz großes Problem sind die Abstandsmaße zum Nachbarn und zur öffentlichen Fläche.“