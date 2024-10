Fernwärme- und erste Gasanbieter langen wieder zu Heizen wird für viele in NRW wieder teurer

Das Auf und Ab für Verbraucher geht weiter: Waren die Heizkosten 2022 stark gestiegen, sanken sie 2023 teilweise. Doch für manche Verbraucher könnte schon dieser Winter wieder teurer werden: Bei der Fernwärme werden die Kosten im Schnitt um 21 Prozent zulegen, prognostiziert das Beratungsportal CO 2 Online. „Durch den Wegfall der Preisbremsen und höhere Energiepreise steigen die Fernwärmekosten deutlich. Unzureichende Regulierung und intransparente Preisgestaltung sind mögliche weitere Gründe“, so die Experten. Auch Gas wird in NRW teilweise teurer: Für September, Oktober und November haben fünf regionale Gasversorger Erhöhungen von durchschnittlich 2,5 Prozent angekündigt, so das Vergleichsportal Verivox. Zehn Versorger senken.