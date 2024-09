Ab 1. Oktober Was Vermieter und Mieter beim Heizen beachten sollten

Das kommt auf die jeweiligen Temperaturen an. Während der Heizperiode gehören eine funktionsfähige Heizung und Mindesttemperaturen zu den Punkten, die der Vermieter sicherstellen muss, damit man von einer gebrauchsfähigen Wohnung sprechen kann. „Aber auch außerhalb der Heizperiode müssen Vermieter die Heizung in Betrieb nehmen. Wann genau, ist gesetzlich nicht festgelegt“, schreibt der Verein Wohnen im Eigentum. In der Rechtsprechung orientierten sich manche Gerichte an der Außentemperatur. Wenn diese drei Tage lang unter zwölf Grad Celsius liege, müsse geheizt werden, so der Verein mit Verweis beispielsweise auf ein Urteil des Amtsgerichts Uelzen (Aktenzeichen 4a C 272/86, WM 86, 212).