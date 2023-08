Fragen und Antworten Wo man sich ein Haus in den Niederlanden noch leisten kann – und wo nicht

Knapp drei Millionen Deutsche fahren jährlich in die Niederlande zum Erholungsurlaub. Meist für wenige Tage, während der Sommerferien auch für einige Wochen. Wer länger am Stück am selben Ort bleiben will, sollte an eine eigene Immobilie an der Küste denken, in den Dünen mit Blick aufs Meer, in den malerischen Hansestädten oder den bunten Metropolen. Doch auf dem Weg zum Traumhaus gibt es einige Hürden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.