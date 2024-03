Markantes Gebäude in Grevenbroich Neues Leben für Schleifers altes Haus

Eine „Ritterburg“ in der Südstadt, ein „Palast“ in Elsen – in Grevenbroich gibt es einige Beispiele für bemerkenswerte Architektur. Beim Anblick spezieller Wohnhäuser fragt sich mancher: Wer wohnt denn da? Auch in Neuenhausen gibt es ein Haus, das ins Auge sticht. Nicht bloß, weil es ganz offensichtlich ein Wohngebäude mit mehr als 100-jähriger Geschichte ist. Es ist auch ein Haus an denkbar prominenter Stelle: Es steht zwischen Pötzplatz und Hauptstraße, im Dorfkern. Zu Hause sind dort Christoph Heyer und Markus Heyer-Schumacher.