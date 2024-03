Wohnungsbau in Geldern Erste Wohnungen der Stadt sind fertig

Die Stadt Geldern wächst und hat die Schwelle von 35.000 Einwohnern überschritten. Zum 1. März waren exakt 35.556 Menschen in der offiziellen Meldestatistik registriert. Vor zwei Jahren waren es mit 34.956 Personen noch exakt 600 Einwohner weniger. Diese in vielerlei Hinsicht zunächst einmal erfreuliche Entwicklung hat jedoch auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt in der Stadt.