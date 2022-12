Finanzen Geldanlage in schwierigen Zeiten

Die Zeiten für Geldanleger sind gerade nicht einfach. Aktien haben seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine erheblich an Wert verloren, der jahrelang aufwärts laufende Immobilienmarkt hat einen Knick bekommen, und auch mit Edelmetallen wie Gold und Silber ist derzeit, zumindest auf Renditeseite, nicht viel zu gewinnen. Und trotz allem raten Experten dazu, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern bei einer guten Anlagestrategie zu bleiben. „Gerade in Krisenzeiten neigen Menschen dazu, ihr Vermögen in Liquidität zu sichern. Das ist aber insofern ein Problem, als dass diese Vermögenswerte durch die hohe Inflation stark geschädigt werden können. Und wenn sich beispielsweise die Börsen wieder erholen, müssen diese Anleger teurer einsteigen“, sagt Dyrk Vieten, Geschäftsführer der Düsseldorfer Ficon Vermögensmanagement GmbH.