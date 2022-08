Auswertung von ImmoScout24 : Feriendomizile auf Mallorca kosten nur ein Viertel von Eigentumswohnungen in München

Auf der Insel Sizilien bekommen Suchende am meisten Wohnfläche für 400.000 Euro. Foto: dpa-tmn/Bodo Marks

Berlin Feriendomizile in beliebten Urlaubsregionen sind oft teuer. Doch ist das Preisniveau pro Quadratmeter in Deutschland so viel niedriger? Wie viel Wohnfläche Käufer in den typischen Urlaubsregionen von Österreich, Italien und Spanien im Vergleich zu den deutschen Metropolstädten bekommen.

Neben den deutschen Urlaubsregionen Nordsee, Ostsee und Bayern reisen die Deutschen zum Urlaub am liebsten nach Österreich, Italien und Spanien. Das zeigt die aktuelle Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse (AWA 2022). Für Feriendomizile in diesen Regionen wird oft viel Geld fällig. Doch ist das Preisniveau pro Quadratmeter in Deutschland viel billiger? Eine Auswertung des Online-Portals ImmoScout24 zeigt, wie viel Wohnfläche Käufer für 400.000 Euro bekommen. Dabei werden die Urlaubsregionen mit Deutschlands Metropolstädten verglichen.

Größte Wohnfläche auf Sizilien, in der Toskana und in Valencia

Im Vergleich der drei beliebtesten Urlaubsländer mit den deutschen Metropolen bekommen Suchende für 400.000 Euro am meisten Wohnfläche auf der italienischen Insel Sizilien (149,7 m2). Dahinter folgt die Toskana (143,4 m2) in Mittelitalien gleichauf mit der Hafenstadt Valencia (143,1 m2) im Südosten Spaniens. Das hat eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 ergeben. Die Grundlage der Auswertung bilden die im Mai und Juni auf der Plattform von ImmoScout24 veröffentlichten Inserate mit einem Angebotspreis von bis zu 400.000 Euro.

Insel vs. Großstadt

Auf der bei den Deutschen wohl beliebtesten Urlaubsinsel, Mallorca, bekommen Suchende für 400.000 Euro im Durchschnitt rund 124 Quadratmeter Wohnfläche. Damit belegt Mallorca in der ImmoScout24-Analyse Platz vier der günstigsten Ferienregionen. Zum Vergleich: Für das gleiche Geld gibt es in München mit 35,9 Quadratmetern nur etwas mehr als ein Viertel der angebotenen Wohnfläche. Auch Teneriffa bietet im Vergleich zu den deutschen Großstädten deutlich mehr fürs Geld. Mit rund 120 Quadratmetern finden Kaufinteressent:innen auf der kanarischen Urlaubsinsel im Durchschnitt doppelt so viel Wohnfläche wie in Deutschlands Bundeshauptstadt Berlin (58,3 m2). Die Angebote auf der italienischen Insel Sardinien (97,9 m2) bieten zwar über 20 Quadratmeter weniger als auf Mallorca und Teneriffa, aber noch ein Drittel mehr Wohnfläche als in Köln, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf. Auf allen drei Inseln liegt das Preisniveau pro Quadratmeter demnach im Vergleich zu den städtischen Metropolen auf einem niedrigeren Niveau.

Tirol im Preisniveau gleichauf mit Köln und Hamburg

Berge und Seen anstelle von Strand und Meer finden Suchende in Südtirol, Tirol und der Steiermark. Hier bekommen Käufer im Vergleich am wenigsten Wohnfläche fürs gleiche Budget. Die Inserate in Südtirol in Italien boten im Durchschnitt rund 80 Quadratmeter. Damit liegt die italienische Alpenregion beinah gleichauf mit der österreichischen Steiermark (77,9 m2). Tirol, in den Alpen Österreichs, schneidet im Vergleich zum nahegelegenen Südtirol in Italien etwas schlechter ab. Mit rund 64 Quadratmetern für 400.000 Euro liegen die Kaufpreise in Tirol auf einem ähnlichen Niveau wie in Köln (62,6 m2) und Hamburg (61,3 m2).

Methodik

Für die Analyse von ImmoScout24 wurden alle in den Monaten Mai und Juni 2022 eingestellten Inserate von Eigentumswohnungen und Häusern zum Kauf mit einem Angebotspreis von bis zu 400.000 Euro für die folgenden Regionen berücksichtigt: Toskana, Gardasee, Südtirol, Sardinien und Sizilien für Italien, Andalusien, Katalonien, Valencia, Mallorca und Teneriffa für Spanien, Kärnten, Steiermark und Tirol für Österreich sowie die sieben größten deutschen Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Dabei wurden etwaige Mehrfacheinstellungen berücksichtigt, so dass jedes Inserat nur einmal in die Analyse einfloss.

(mzu/ots)