Preisvergleich im Erkelenzer Land Wo Häuser besonders günstig und teuer sind

Häuser zu kaufen gibt es derzeit im Erkelenzer Land genug. Allein 126 Angebote finden sich in dieser Woche auf dem Portal Immobilienscout24. Zum Beispiel einen Hof in Lentholt für 999.999 Euro oder die luxuriös umgebaute ehemalige Gerderather Mühle, deren deutlich siebenstelligen Kaufpreis es nur auf Anfrage gibt. Doch auch für deutlich weniger Geld wird man in Erkelenz bereits fündig, etwa 58 Quadratmeter für 79.900 Euro auf der Aachener Straße. Die Preisunterschiede im Erkelenzer Land sind groß und hängen logischerweise vor allem mit der Ausstattung und Qualität der Objekte zusammen – doch auch in den Ortslagen gibt es große Preisunterschiede.