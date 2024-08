Einfacher Trick So sparen Sie im Urlaub Energie und Geld

Sie selbst sind im Urlaub, aber zu Hause in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus läuft vieles weiter wie gehabt, Ihr Gefrierfach etwa oder die Heizung? Das muss nicht sein. Denn mit ein paar Handgriffen kann man sein Zuhause vor dem Urlaub in den Standby-Modus versetzen – und so Geld und Energie sparen. Darauf weist die Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hin.