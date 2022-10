Strom und Gas : So wechseln Sie in fünf Schritten Ihren Energieversorger

So wechseln Sie in fünf Schritten Ihren Energieversorger

Ulm/Potsdam Der Bonus beim Versorgerwechsel war einmal. Aber in manchen Fällen lohnt sich der Umstieg trotzdem. Wir erklären Ihnen, wie es geht.

Heizen kommt die Deutschen in diesem Jahr teuer zu stehen, so viel steht fest. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox zahlen Neukunden zurzeit für eine Kilowattstunde Gas im Durchschnitt deutlich mehr als 20 Cent. Auch Strom ist teurer geworden. Nun könnten selbst treueste Kundinnen und Kunden auf die Idee kommen, sich nach einem neuen Versorger umzuschauen. Dabei gilt: Sichere Tipps aus den vergangenen Jahren sind nicht mehr aktuell. So gehen Sie in der Praxis vor: