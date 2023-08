Schnäppchen oder Ramsch? Von Zwangsversteigerungen und ihren Fallstricken

Ein junges Pärchen sitzt nervös in einem Gerichtssaal. Sie sind schick gekleidet, mit Hemd und Bluse. Daneben ein weiterer Mann, er hält ein Klemmbrett mit Notizen fest in seinen Händen. Doch ist dies kein Straf- oder Zivilprozess. Niemand wird verurteilt werden. An diesem Tag findet am Amtsgericht Duisburg eine Zwangsversteigerung statt.