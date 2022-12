Problemimmobilie in Duisburg Der Mann, der in Marxloh investiert hat

Der Mann, der in Duisburg-Marxloh investiert hat, lebt offiziell in Dubai und arbeitet in einem schicken Büro in der Düsseldorfer Innenstadt. 25 unterschiedliche Personen und Firmen sitzen dort, zumindest sagt das der Briefkasten im Erdgeschoss aus. Das habe steuerliche Gründe, sagt Kevin Kempe, wenn man ihn an einem langen Schreibtisch im fünften Stock danach fragt. Alles gehöre zur Familie. Hinter ihm sind Fitnessgeräte aufgebaut, direkt gegenüber eine kleine Küche.