Bei Doppelhaushälften und Reihenhäusern Immobilienpreise in Duisburg brechen ein

Serie | Duisburg · Die Preise für gebrauchte Reihenhäuser und Doppelhaushälften in Duisburg sind im ersten Halbjahr 2023 um elf Prozent gesunken. Das zeigt eine Auswertung der Empirica Datenbank für Duisburg. Was die Häuser aktuell kosten und was Käufer beachten müssen.

27.08.2023, 15:25 Uhr

Bei gebrauchten Doppelhaushälften in Duisburg sind die Preise eingebrochen. Foto: Rothe Immobilien/Thorsten Schmidtkord

Der ungezügelte Boom auf dem Immobilienmarkt mit immer höheren Preisen in Duisburg ist wohl erst einmal gestoppt – und zwar gründlich. Die gestiegenen Bauzinsen, die zum Teil vier Mal so hoch liegen wie noch vor kürzerer Zeit, schrecken offenbar viele Käufer ab. Die galoppierende Inflation und die allgemein gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie auf dem Energiesektor tun ihr Übriges. Wenn die Nachfrage sinkt, geben auch die Preise nach – genau dieser Trend hat sich im ersten Halbjahr in Duisburg verschärft fortgesetzt.