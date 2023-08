Immobilien in Düsseldorf Wo man gerade Neubauwohnungen kaufen kann – teils sogar günstiger

Düsseldorf · Lange war der Immobilienmarkt in Düsseldorf so leer gefegt, dass man wenig Chancen auf einen Kauf hatte. Inzwischen hat sich die Lage geändert. Wir zeigen eine Auswahl von Projekten in der Stadt und sagen, wie viel dort noch frei ist – teils gibt es gar Preissenkungen.

30.08.2023, 15:20 Uhr

Die Pandion-Baustelle am Albertusee in Heerdt. Foto: Pandion

Das Interesse an Wohneigentum ist weiter da – doch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage hat sich zeitweise verschoben. Kostenpflichtiger Inhalt Gestiegene Zinsen und entsprechend höhere Kreditraten machen es Käufern schwerer; nicht zuletzt haben die Finanzprobleme bei Bauträgern und Entwicklern das Vertrauen zumindest angekratzt.