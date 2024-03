Luxus-Immobilien in Düsseldorf Wo ein Quadratmeter 17.000 Euro kostet

Seit über 20 Jahren ist Nina Dumpitak in der Branche unterwegs. „Dass man morgens in seinem Bett aufwacht und über die Dächer Düsseldorfs schauen kann, habe ich so aber bei noch keiner Immobilie erlebt“, sagt sie – ganz in ihrem Element. Sie spricht von der Maisonette-Penthousewohnung im 17. Stock des „Ciel et terre“ (zu deutsch: Himmel und Erde) an der Toulouser Allee, zu der auch eine große Dachterrasse gehört. Diese Exklusivität hat allerdings ihren Preis: 4,85 Millionen Euro stehen für 285 Quadratmeter Wohnfläche als Kaufpreis zu Buche.