Immobilien Die teuersten Wohnungen in NRW

Bundesweit befindet sich die teuerste Wohnung laut Immowelt in Berlin-Charlottenburg (8,9 Millionen Euro). Was man dafür bekommt: einen vermutlich hochwertig sanierten Altbau mit Dachterrasse, acht Zimmern und 437 Quadratmetern Wohnfläche. Das schlägt preislich sogar ein Penthouse in der Nähe des Brandenburger Tores. Wer es mehr im Süden oder im Norden mag, findet für acht Millionen Euro auch eine entsprechende 258-Quadratmeter-Wohnung am Englischen Garten in München oder ein ungefähr gleich teures Domizil in der Hamburger Hafen City mit immerhin 310 Quadratmetern. Vier der zehn teuersten Wohnungen liegen in Berlin, während man bei den Häusern in Bayern am meisten zahlen muss. Ammersee, Starnberger See, die noblen Münchener Stadtteile Grünwald und Bogenhausen - da geht's auch gern mal in den zweistelligen Millionenbereich. Teuerstes Objekt: ein Anwesen am Ammersee für 15 Millionen Euro. Dafür wurden zwölf Zimmer und 6328 Quadratmeter Grundstück geboten. Und ein eigener Steg.