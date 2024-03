„Kein Licht am Ende des Tunnels“ Die Bauwirtschaft im Kreis Kleve steckt in der Krise

Die deutsche Bauindustrie steckt in einer Krise. Über Jahre Stütze der deutschen Konjunktur, avanciert die Branche zusehends zum Sorgenkind. Und die Bau- und Wohnungskrise geht freilich auch am Kreis Kleve nicht vorbei. Klaus Helmus, Geschäftsführer von „Helmus & Geurtz Bau“ mit Sitz in Goch, erkennt die Krise in der Bauwirtschaft sehr deutlich. „Vor allem der Wohnungsbau ist komplett eingebrochen. Derzeit werden noch Projekte umgesetzt, die vor längerer Zeit angeschoben wurden. Aber neue Sachen kommen praktisch nicht mehr rein. Das trifft uns ins Mark“, sagt Helmus. „Und es ist insgesamt ein großes Problem, weil Häuser und Wohnungen dringend gebraucht werden.“ Die Zinsen und Baukosten seien hoch. Für viele potenzielle Bauherren würde die Rechnung einfach nicht mehr aufgehen. „Wenn eine junge Familie für ein kleines Grundstück mit Häuschen ab 500.000 Euro benötigt, liegt die Rate schnell bei 2000 Euro und mehr im Monat – das muss man erst einmal aufbringen“, sagt der Klever.