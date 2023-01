Zinsen, Bausparen, Großeltern-Hilfe Der Weg zur Hausfinanzierung

Was bedeuten die gestiegenen Zinsen am Häusermarkt? „Manche Käufer sind etwas zurückhaltender geworden“, sagt der Essener Immobilienmakler Roger Bendler von der Firma van der Meulen GmbH. Trotzdem sei das Interesse am Erwerb einer Immobilie noch immer groß: „Die Phase der absoluten Niedrigzinsen ist zwar vorbei, aber Zinssätze von drei oder vier Prozent wie im Moment hatten wir früher auch schon. Dies bedeutet, dass sich weiterhin viele Bürger Gedanken über einen möglichen Erwerb einer Immobilie machen.“