Diese Vorgaben müssen Tierhalter beachten Die Regeln für Hund und Katze in der Mietwohnung

Da sind die Möglichkeiten von Mietern stark eingeschränkt. „Alles, was die Substanz des Mietobjektes verändert, muss mit dem Vermieter abgestimmt werden — also eigentlich alles, was über den Nagel in die Wand schlagen hinausgeht“, so Benner. Sogar die Installation einer Steckdose muss abgesegnet werden. Zudem muss ohnehin alles zurückgebaut werden, wenn der Mieter wieder auszieht.