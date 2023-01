Kapitalanlagen Comeback der Lebensversicherungen?

Die Zahlen sprechen für das Produkt. Lebensversicherungen sind mit knapp 87 Millionen Verträgen, davon mehr als 45 Millionen Rentenversicherungen, fester Bestandteil der Alterssicherung in Deutschland. Laut der Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind im Jahr 2021 fünf Millionen Verträge neu hinzugekommen, rund 300.000 mehr als im Jahr zuvor. Die Beitragseinnahmen übersprangen zum dritten Mal in Folge die 100-Milliarden-Euro-Grenze mit 103,2 Milliarden Euro. Die ausgezahlten Leistungen stiegen im Berichtsjahr 2021 um 2,4 Prozent auf 86,6 Milliarden Euro, heißt es in der Studie „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2022“.