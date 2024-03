Beispiel in Brüggen Vor dem Bauen brummt die Bürokratie

Überspringen wir den Part, in dem Politiker in Ausschüssen und Rat sich einigen müssen, ob sie ein Baugebiet an einer ausgeguckten Stelle überhaupt wollen. Das geht oft reibungslos und ist weitaus weniger komplex als das, was Gutachter und Verwaltungsmitarbeiter so alles zu erledigen haben, bis ein genehmigungsfähiger Bebauungsplan steht. Denn so einfach irgendwas in die Landschaft klotzen, das geht natürlich nicht.