Kirchen am Immobilienmarkt Auf ein Wrap-Up-Meeting in Gottes Haus

Duisburg · Auf dem Immobilienmarkt tummeln sich mittlerweile auch sakrale Bauten. Allein das Bistum Essen hat in den vergangenen Jahren 100 Kirchen aufgegeben. Zu einigen fuhr der Abrissbagger, in anderen wird heute Brot gebacken. In Duisburg plant ein Investor nun einen Coworking-Space.

28.08.2023, 17:13 Uhr

In der Kirche St. Anna soll bald ein Coworking-Space entstehen. Foto: Alexander Triesch

Draußen, an den gläsernen Tafeln vor den Kirchtürmen, werben die Pfarreien gerne für sich. Zettel weisen dort daraufhin hin, wann der nächste Gottesdienst stattfindet, die Kleiderbörse, das Krippenspiel an Weihnachten. Vor der Kirche St. Anna in Duisburg-Neudorf wirbt derzeit allerdings ein Immobilienunternehmen um junge Auszubildende.