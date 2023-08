Möglichkeiten für Kapitalanleger Bezahlbares Wohnen kann sich lohnen

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Sebastian Loosen von der WWS-Gruppe weist dabei aber auch auf bestimmte Bedingungen hin. Zum einen existiert eine Baukostenobergrenze von 4800 Euro pro Quadratmeter. „Die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten dürfen die genannten Schwellenwerte nicht übersteigen, ansonsten ist die Sonderabschreibung komplett ausgeschlossen. Als Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung darf maximal ein Betrag von 2500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angesetzt werden. Damit sollen Luxuswohnungen aus der Förderung ausgeschlossen werden.“ Dabei wurde die Baukostenobergrenze erhöht. Bei der Einführung der Sonderabschreibung betrug die Grenze noch maximal 3000 Euro pro Quadratmeter. „Die Anhebung soll den allgemein gestiegenen Baukosten und den Anforderungen an die Einhaltung der neuen Energieeffizienzvorgaben Rechnung tragen“, sagt Sebastian Loosen. Das ist auch die zweite wesentliche Bedingung zur Gewährung der Sonderabschreibung. Es müssen die Kriterien für ein „Effizienzhaus Stufe 40“ eingehalten werden. Die Kennzahl 40 gibt an, dass das Effizienzhaus nur 40 Prozent Primärenergie benötigt. Dies muss durch das Qualitätssiegel „Nachhaltiges Gebäude“ (QNG) nachgewiesen werden. „Das QNG stellt die Erfüllung von Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden sowie an die Qualität der Planungs- und Bauprozesse sicher“, erklärt Diplom-Ingenieur und Wirtschaftsingenieur Dieter Eimermacher aus Frankfurt am Main. Der Nachhaltigkeitsexperte berät bei der Erfüllung aller Vorgaben zu Klimaschutz und Energieeffizienz bei Immobilienprojekten. „Das sind zum Teil kostenintensive Maßnahmen, aber ökologisches Bauen darf kein Luxusgut sein. Damit sich Projekte für Investoren im nachhaltigen, bezahlbaren Bauen wirklich lohnen und alle davon etwas haben, müssen diese Vorhaben wirtschaftlich und technisch gut geplant werden. Nachhaltiges Bauen ist zukunftsfähiges Bauen und sorgt für dauerhaft stabile Mietrenditen ohne politische Risiken.“