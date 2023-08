Wohntraum in Bedburg-Hau Wie aus einer alten Kate ein Traumhaus am See wurde

Am Ende der Straße steht ein Haus am See – und sitzt man im Garten, der Blick geht aufs Wasser und die Enten watscheln vom Moyländer Bruch hinauf in Richtung Terrasse. Auf der Wiese gleich daneben grasen die Schafe. Das Haus am See liegt unter dickem Reetdach geduckt an der schmalen Straße zwischen Wald und Bruch in Moyland. Im Vorgarten blühen Stauden und laden ein zum Gang in die stille Idylle. Hohe Fenster mit niedrigen Brüstungen schauen vom Haus auf diese Blumenpracht.