Immobilienmarkt B-Städte werden immer attraktiver

Mit rund 5700 Euro pro Quadratmeter in Köln und circa 5500 Euro in Düsseldorf sind Eigentumswohnungen in den beiden Top-Metropolen Nordrhein-Westfalens durchschnittlich doppelt so teuer wie im Rest des Bundeslandes. Kein Wunder eigentlich, dass die B-Städte zwischen Minden und Monschau seit Monaten enorm aufholen und hinsichtlich der Mietrenditen – sie ergeben sich aus dem Quadratmeterkaufpreis und dem erzielbaren Mietzins – ein neues Bild zeichnen. „Gerade im Ruhrgebiet oder dem direkten Umfeld von Köln und Düsseldorf verfügen größere Städte ab 200 000 Einwohnern noch über ein großes Entwicklungspotential: Sanierungsbedürftige Wohngebiete und Stadtteile, große Infrastrukturprojekte oder vergleichsweise niedrige Mieten sind an diesen Standorten zu beobachten“, sagt Hendrik Richter, Geschäftsführer der Plattform ohne-makler.net. Die Hauptursache für die starken Mietrenditen in B-Städten sieht Richter in den aktuellen Wanderungsbewegungen, die sich aus gleich drei Richtungen vollzögen: „Die Hauptursache liegt aus meiner Sicht in den aktuellen Wanderungsbewegungen hin zu den B-Lagen und B-Städten. Neben dem starken Zuzug durch Kriegsflüchtlinge ist zu erkennen, dass sich viele Arbeitnehmer den Wohnraum in den überteuerten A-Lagen nicht mehr leisten können. Um nicht allzu weit weg vom Arbeitsplatz zu wohnen, sind B-Städte direkt die erste Alternative. Parallel fahren viele Arbeitgeber Möglichkeiten für Homeoffice zurück. Beschäftigte, die mehrere Jahre in sehr dezentralen, ländlichen Lagen gearbeitet haben, zieht es daher vermehrt in die Nähe zum Arbeitsplatz. So entsteht aus drei Richtungen enormer Wanderungsdruck auf die B-Lagen.“