Vorsorge Auslandsimmobilien richtig vererben

Erbschaftsteuer Die einzelnen Erbschaftsteuersysteme in Europa sind nicht aufeinander abgestimmt. Deshalb kann es sein, dass Erben oder Beschenkte in beiden Ländern Steuern zahlen müssen. Mit Dänemark, Griechenland, Österreich, Schweden, der Schweiz und den USA hat Deutschland Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen: In diesen Fällen wird die im Ausland gezahlte Erbschaftsteuer in der Regel auf die deutsche angerechnet. Der deutsche Fiskus rechnet die im Ausland gezahlte Steuer auf die Steuerpflicht in Deutschland an.