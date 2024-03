Kein Gebot bei Auktion in Köln Warum bietet niemand für diese bekannte Klever Villa?

„Für die Positionen 23 und 24 liegen uns keine Gebote vor, die unseren Ansprüchen entsprechen“, sagt Sarah Kölle und beendet die Veranstaltung. Der berühmte Auktionshammer wird an diesem Freitag im Konferenzraum des Kölner Hilton-Hotels nicht noch einmal geschwungen. Kein Nervenkitzel beim Überbieten anderer Interessenten, kein Zuschlag, kein glücklicher neuer Besitzer. Die Auktion ist beendet und Position 24, die Klever Stadtvilla an der Tiergartenstraße 42, wurde nicht verkauft. Die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG (WDGA), die die Live-Auktion in Köln veranstaltet, hatte die Immobilie als Highlight der Frühjahrsauktion angekündigt. Geboten hat darauf am Freitag letztlich niemand. Nicht die 750.000 Euro Mindestgebot, schon gar nicht einen höheren Betrag.