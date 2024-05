Mieter müssen mit hoher Nachzahlung für 2023 rechnen Böse Überraschung bei Heizkosten-Abrechnung

Nein. Im Winter 2022/2023, als eine Gasmangellage drohte, waren viele noch sparsam. Das ist nun vorbei. Die Deutschen haben laut Ista witterungsbereinigt fünf Prozent mehr geheizt als im Vorjahr – außer in Stuttgart, die Schwaben haben weiter gespart. Ista hat sich das Heizverhalten in 20 Metropolen angeschaut: Nur etwas mehr Kilowattstunden je Quadratmeter verbraucht haben Haushalte in Bonn (plus drei Prozent). Mehr sind es schon in Berlin (fünf Prozent) und Düsseldorf (sechs Prozent). Beim Heizen geprasst haben ausgerechnet Haushalte im armen Duisburg (plus zehn Prozent), aber auch im reichen Münster (plus elf Prozent).