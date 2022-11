Selbst berechnen oder Experte : 9 wichtige Punkte für die Wertermittlung einer Immobilie

Hamburg/München Ein hoher Verkaufspreis, hinzu kommen Sanierungskosten: Der wahre Wert eines Hauses lässt sich gar nicht so einfach ermitteln. Wann und wie ein Gutachter hier helfen kann - und wann nicht.

1. Wie lässt sich der Immobilienwert ermitteln?

Fazit: Für einen Immobilienkäufer kommt es zunächst einmal darauf an, zu welchen Preisen Wohnungen und Häuser am Markt angeboten werden.

2. Wie finde ich die Immobilienpreise in meiner Gegend heraus?

„Das ist natürlich keine Einzelbewertung, weil der Zustand eines konkreten Objekts nicht berücksichtigt wird“, sagt Krolzik. „Aber so bekommen Sie einen Eindruck, was vergleichbare Immobilien kosten.“

Wichtig zu wissen: Als Laie sieht man auf Online-Plattformen nur die Angebotspreise, aber keine tatsächlich bezahlten Kaufpreise. Die können in überhitzten Märkten am Ende sogar noch höher liegen.

3. Inwiefern helfen mir Gutachterausschüsse?

4. Kann man den Wert einer Immobilie selbst berechnen?

5. Brauche ich einen Immobiliengutachter?

„Immobilienkäufer müssen vor allem herausfinden, welche Sanierungen sie machen müssen und welche eher nice to have sind“, sagt Alexander Krolzik. „Sie müssen wissen, welche Kosten hier auf sie zukommen.“

Das liegt auch am derzeitigen Immobilienmarkt. „Wenn Sie hier bei uns in der Region ein frei stehendes Einfamilienhaus haben, dann gibt es 100 Bewerber, die sich gegenseitig überbieten“, sagt Rohrbach.

Die Folge: Der Verkäufer bestimmt den Preis. „Was wir errechnen und was am Markt passiert, liegt teilweise weit auseinander.“

6. Was macht ein Immobiliengutachter?

Auch andere Schäden können hohe Kosten verursachen, wenn sie übersehen werden. Rohrbach nennt hier etwa Schäden an einer Holzbalkendecke. Beobachtet der Experte etwa gerissene Silikonfugen und gesprungene Fliesen im Bad, kann er vermuten, dass Feuchtigkeit in die Balken gezogen ist. „Ein Laie erkennt so etwas nicht.“

7. Kann ich auch einfach einen Bekannten mitnehmen?

8. Lohnt sich ein Immobilienwertgutachten?

Aus Sicht von Verbraucherschützer Alexander Krolzik lohnt sich das eher nicht. „Das ist in der Regel nicht das Geld wert. Wenn es nicht zwingend sein muss, würde ich kein Gutachten in Auftrag geben.“

Falls Sie sich aus bestimmten Gründen für ein Gutachten entscheiden - hier kommt am Ende immer ein finaler Objektwert heraus. „Auf den schauen natürlich alle am meisten“, sagt Edenharter.

Und auch ein Käufer legt derzeit häufig keinen so großen Wert darauf. „Je heißer der Markt, umso mehr negative Eigenschaften werden einem Objekt verziehen“, sagt Edenharter. „Wenn ich überhaupt die Chance bekomme, für ein Objekt in bester Lage ein Angebot abzugeben, kümmert mich der Bauzustand oft nicht so sehr. Hier ist es dann auch egal, wenn der Gutachter den Finger in die Wunde legt.“