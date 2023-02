25 Jahre HafenCity Hamburg Leuchtturmprojekt mit Luft nach oben

„Die Pandemie konnte diesem Trend lediglich eine Delle verpassen“, bestätigt Michael Otremba von der Hamburg Tourismus GmbH. Mehr als 1,5 Millionen Übernachtungen in einem einzelnen Monat so „sein“ Ergebnis im Sommer 2022. Touristischer Konsum lag 2019 bei acht Milliarden Euro. Das sind mehr als drei Prozent der Bruttowertschöpfung an der Elbe. 88.000 Menschen arbeiten in der Branche.