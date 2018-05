Zweite Generation der Mercedes G-Klasse

Knapp 40 Jahre nach ihrem Debüt bringt Mercedes eine neue G-Klasse an den Start. Der Geländewagen kommt im Juni in den Handel und kostet zunächst mindestens 107.041 Euro, teilt der Hersteller mit. Dafür gibt es den in Länge und Breite um jeweils gut zehn Zentimeter gewachsenen und deshalb innen spürbar geräumigeren Klassiker als G 500 mit einem vier Liter großen V8-Motor, der 310 kW/422 PS leistet und ein Spitzentempo von 210 km/h ermöglicht. Den Verbrauch gibt Mercedes mit 11,5 Litern an (CO2: 263 g/km). Für 148.435 Euro aufwärts gibt es diesen Motor auch mit AMG-Tuning im G 63. Dann leistet er bei gleichem Verbrauch 430 kW/585 PS und ermöglicht eine Spitze von bis zu 240 km/h. Zum Jahreswechsel kommen die neuen Diesel. Später soll die G-Klasse auch elektrifiziert werden.