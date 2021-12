Was zu beachten ist : Gibt es eine Winterreifenpflicht? Wann sollte man seine Reifen wechseln?

Foto: Dekra Infos Zehn wichtige Dinge, die im Zusammenhang mit Winterreifen zu beachten sind

Was gilt für Winterreifen? Gibt es eine Pflicht in Deutschland, Winterreifen aufzuziehen? Und woran erkennt man eigentlich einen Winterreifen? Diese und weitere Fragen wollen wir hier beantworten.

Von O bis O ist ein Merkspruch für Autofahrer. Soll heißen: Von Ostern bis Oktober fährt man auf Sommerreifen und von Oktober bis Ostern auf Winterreifen. Einige schenken sich den alljährlichen Wechsel ihrer Bereifung und fahren mit sogenannten Ganzjahresreifen. Aber ist das eigentlich gut? In diesem Ratgeber wollen wir etwas Licht ins Dunkel bringen.

Winterreifen: Gibt es eine Pflicht in Deutschland?

Im Prinzip ja. Allerdings gibt es keine Pflicht, die sich nach einem bestimmten Datum richten würde. Es handelt sich in Deutschland also nicht um eine saisonale Winterreifenpflicht, sondern um eine "situative Winterreifenpflicht".

In §2 der Straßenverkehrs-Ordnung StVO "Straßenbenutzung durch Fahrzeuge" heißt es im Absatz 3a: "Der Führer eines Kraftfahrzeuges darf dies bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte nur fahren, wenn alle Räder mit Reifen ausgerüstet sind, die unbeschadet der allgemeinen Anforderungen an die Bereifung den Anforderungen des § 36 Absatz 4 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung genügen." Und dort wiederum ist ein Winterreifen konkret definiert. Also in Alltagsdeutsch ausgedrückt: Sind die Straßen mit Glatteis, Schnee, Schneematsch, Eis oder Reif bedeckt und entsprechend glatt, gilt für den Fahrer des Fahrzeuges die Pflicht, auf allen vier Rädern Winterreifen aufgezogen zu haben.

Das heißt aber auch, wer etwa Anfang Mai bereits auf Sommerreifen gewechselt hatte und – wie in manchen deutschen Mittelgebirgen durchaus möglich – in einen späten Schneeschauer gerät, müsste situativ bedingt den Wagen stehen lassen. Fahren dürfte er nämlich bei den Straßenverhältnissen nur mit Winterreifen.

In der §2, Absatz 3a der StVO sind übrigens auch Ausnahmen definiert. So müssen etwa landwirtschaftliche Fahrzeuge, Stapler oder motorisierte Krankenfahrstühle, aber auch "einspurige Fahrzeuge" wie Motorräder nicht zwingend mit Winterreifen ausgerüstet sein.

Reifenwechsel: Wann muss ich auf Winterreifen wechseln?

Wie bereits zum Thema Winterreifen-Pflicht angesprochen, gibt es kein festes Datum, ab dem Winterreifen vorgeschrieben sind, Sind allerdings die Straßenverhältnisse winterlich, also durch Schnee oder Eis entsprechend glatt, darf nur noch mit Winterreifen (oder Ganzjahresreifen) gefahren werden.

Dementsprechend sollten Winterreifen aufgezogen werden, bevor die Straßen glatt sind und gar nicht mehr auf Sommerreifen gefahren werden darf. Grob gilt der O bis O also Oktober bis Ostern Merkspruch. Allerdings sind ja – je nach Gegend – die zu erwartenden Witterungsverhältnisse sehr unterschiedlich. Während im Tiefland und besonders in dicht besiedelten Regionen Schnee mittlerweile auch schon mal ganz ausbleibt, fällt in höheren Gebieten manchmal deutlich nach Ostern noch Schnee.

Es gilt also: Wird es absehbar winterlich, sollten Winterreifen aufgezogen werden.

Der ADAC rät außerdem, spätestens dann neue Reifen aufzuziehen, wenn die Reifenprofiltiefe weniger als vier Millimeter beträgt, erklärt Katja Legner, Sprecherin des ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club). Käufer sollten unbedingt auf das Schneeflockensymbol auf den Reifen achten, denn nur mit diesem darf auch auf winterlichen Straßen gefahren werden. "Wichtig ist zudem, so der Club, dass alle vier Räder das gleiche Produktionsdatum und damit auch den gleichen technischen Stand haben."

Welche Reifen gelten als Winterreifen?

Was ein Winterreifen ist, regelt § 36 Absatz 4 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Dort heißt es: "Reifen für winterliche Wetterverhältnisse sind Luftreifen im Sinne des Absatzes 2,

1. durch deren Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart vor allem die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber normalen Reifen hinsichtlich ihrer Eigenschaft beim Anfahren, bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung und beim Abbremsen des Fahrzeugs verbessert werden, und

2. die mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) nach der Regelung Nr. 117 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) – Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der Rollgeräuschemissionen und der Haftung auf nassen Oberflächen und/oder des Rollwiderstandes (ABl. L 218 vom 12.8.2016, S. 1) gekennzeichnet sind."

"Winterreifen, die vor 2018 produziert wurden, müssen nur das Matsch und Schneesymbol, also das M+S-Zeichen, auf der Flanke haben. Bei jüngeren Winterreifen ist zusätzlich das sogenannte Alpine- oder Schneeflockensymbol erforderlich – das ist eine Schneeflocke in einem dreigezackten Berg. Damit ist gewährleistet, dass der Reifen auf Schnee und Eis getestet wurde und die gesetzlichen Mindestanforderungen auf Schnee erfüllt. Ein ausgewogener, guter Reifen lässt sich durch das Schneeflockensymbol aber nicht ableiten. Hier helfen nur neutrale Verbraucherschutztests wie wir ihn durchführen", erklärt die ADAC-Sprecherin.

Auch die älteren Reifen nur mit M+S-Symbol und ohne Schneeflockensymbol gelten mit einer Übergangsfrist bis zum 30. September 2024 noch als zulässig. Auch Ganzjahresreifen tragen übrigens das Schneeflockensymbol und gelten daher gesetzlich als Winterreifen.

Sind Ganzjahresreifen im Winter sicher genug?

"Ganzjahresreifen sind offiziell Winterreifen, werden also gesetzlich wie diese eingestuft", erklärt Legner. "Aber es kommt ganz auf die Region und das individuelle Fahrverhalten an, ob man mit einem Ganzjahresreifen gut und sicher im Winter unterwegs ist. In Alpennähe oder auch in Mittelgebirgsregionen empfehlen wir vom ADAC einen reinen Winterreifen, weil er einfach auf Schnee und Eis die bessere Traktion, also Zugfähigkeit, sowie Halt und Griffigkeit bietet. In flacheren Regionen, wo es nur selten gefriert oder Schnee fällt, kann auch ein Ganzjahresreifen reichen", sagt sie.

Klar sei aber: Ganzjahresreifen seien immer ein Kompromiss und kämen an die Leistung eines Winterreifens nicht heran. "Im Zweifel sollte man den Wagen stehen lassen können und auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Entscheidend ist, dass man im Ernstfall gerüstet ist, denn es gilt die sogenannte situative Winterreifenpflicht, das heißt, man muss für winterliche Straßenverhältnisse entsprechend ausgerüstet sein", erklärt sie.

Wie alt dürfen Winterreifen sein?

"Was vielen nicht bewusst ist: Auch die Gummimischung altert. Nach acht Jahren raten wir deshalb zu neuen Reifen, auch wenn die Profiltiefe noch stimmen sollte", sagt die ADAC-Sprecherin.

Eine gesetzliche Vorschrift zum Alter von Reifen generell gibt es nur für Anhänger und Wohnwagen, die bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern zugelassen sind. Sie müssen nach spätestens sechs Jahren ersetzt werden.

Bei allen übrigen Reifen gibt es nur Regeln hinsichtlich der technischen Verwendbarkeit. Nach zehn Jahren sollten Reifen generell nicht mehr genutzt werden und würden auch bei der Hauptuntersuchung durchfallen. Nach fünf Jahren gelten Reifen als alt. Winterreifen altern dabei schneller als Sommerreifen, da sie eine weichere Gummimischung haben. Mit dem Alter verhärtet das Gummi und verliert damit seine Haftungseigenschaften. Sehr alte Reifen werden sogar spröde und können leichter reißen oder platzen. Gummi ist schließlich im Wesentlichen immer noch ein veredeltes Naturprodukt.

Das Alter der Reifen erkennt man am Herstellungsdatum, das auf dem Reifen eingeprägt wurde.

Woher weiß ich, ob meine Winterreifen noch genügend Profil haben?

"Die Reifenprofiltiefe wird oft nicht beachtet, gesetzlich vorgeschrieben sind 1,6 Millimeter. Wenn man mit abgefahrenen Reifen erwischt wird, kostet das übrigens 60 Euro Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg. Der ADAC empfiehlt bei Winterreifen jedoch 4 Millimeter Profiltiefe, die man ganz einfach ermitteln kann, indem man eine Zwei-Euro-Münze ins Profil steckt: Ist der Silberrand dann noch sichtbar, sollte man über neue Winterreifen nachdenken", sagt die ADAC-Expertin.

Mit welchen Geldbußen müssen Autofahrer rechnen?

Wer bei entsprechenden Witterungs- und Straßenverhältnissen ohne Winterreifen unterwegs ist, kann mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Behindert ein Fahrer ohne angepasste Bereifung auch noch andere Fahrer, etwa wenn sich das Fahrzeug ohne Halt auf der Straße quer stellt, werden sogar 80 Euro Bußgeld fällig.

Übrigens ist bei der Winterreifenpflicht explizit auch der Halter in der Pflicht. Anders als bei vielen Verkehrsverstößen nicht nur der Fahrer. Winterreifen gehören zum Bereich der Fahrzeugsicherheit. Ähnlich etwa wie bei abgelaufener HU oder technisch unsicheren Fahrzeugen gibt es auch eine Halter-Haftung. Wird ein Fahrzeug ohne Winterreifen bei entsprechenden Witterungsbedingungen entdeckt, drohen dem Halter 75 Euro Bußgeld und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei. Das gilt entsprechend etwa auch für Mietwagen-Unternehmen.

Haben Autofahrer noch Versicherungsschutz ohne Winterreifen?

Die Stichwörter lauten "Grobe Fahrlässigkeit" oder "Mitschuld". Kasko- und auch die Haftpflichtversicherung können unter Berufung auf diese Umstände die Leistung teilweise oder ganz verweigern, wenn es zu einem Unfall bei glatten Witterungsbedingungen und nur mit Sommerreifen kommt. Das hängt aber im Einzelnen von den jeweiligen Versicherungsbedingungen ab. Im wahrsten Sinne des Wortes besser fährt man da mit Winterreifen.

Winterreifen im Sommer fahren – geht das?

Grundsätzlich geht das – allerdings ist das einer der sichersten Wege, Winterreifen vorzeitig zu verschleißen. "Die Gummi-Mischung ist bei Winterreifen natürlich entsprechend weicher, um auch bei sehr niedrigen Temperaturen genügend Haftung zu gewährleisten", erklärt ADAC-Sprecherin Legner. Dementsprechend fahren sich Winterreifen bei warmen oder gar heißen Temperaturen deutlich stärker ab.

Dazu kommt, dass Winterreifen im Fahrverhalten bei höheren Temperaturen unsicherer werden. Tests etwa des ADAC haben gezeigt, dass etwa die Haftung von Winterreifen bei trockener Straße und sommerlichen Temperaturen viel schlechter ist und Bremswege sich signifikant verlängern.

Das heißt, auch alte Winterreifen im Sommer noch "aufzubrauchen" kann eine gefährliche Idee sein.

Wie werden Sommerreifen gelagert?

Gummi ist ein auf Kautschuk basierendes Produkt – es reagiert auf Temperatur und Licht empfindlich, kann von Lösungsmitteln oder Schmierstoffen angegriffen werden und unter Umständen sogar vermodern.

Daher sollten alle Reifen dunkel, kühl und trocken gelagert werden. Es sollte nicht zu Kontakt mit Lösungsmitteln, Ölen oder Fetten kommen, und die Raumtemperatur sollte nicht unter den Gefrierpunkt sinken und auch 25 Grad Celsius nicht dauerhaft überschreiten. Außerdem ist eine gute Belüftung angeraten.

Viele Keller schließen sich damit eigentlich als Lagerräume aus. Allerdings bieten auch viele Kfz-Werkstätten oder Reifenhändler als Service die angemessene Lagerung von Reifen an.

Wie günstig sind „günstige“ Reifen wirklich – und wie erkennt der Laie einen guten Reifen?

"Ein kostengünstiger Reifen muss nicht schlecht sein, es gibt auch preiswerte durchaus empfehlenswerte Pneus", sagt Legner. Der Laie könne mit bloßem Auge nicht erkennen, welche Eigenschaften ein Reifen hat – ob er besonders gut haftet oder besonders wenig verschleißt. "Am besten, man recherchiert vorher genau, idealerweise bei unabhängigen Verbraucherschutzorganisationen wie uns, dem ADAC. Wir führen seit Jahrzehnten äußerst aufwändige Tests durch, die einen Reifen hinsichtlich seiner Fahreigenschaften, seines Kraftstoffverbrauchs und seines Verschleißes beleuchtet. Hat man einen Reifen gefunden, der zum eigenen Fahrprofil am besten passt, lohnt sich oft auch ein Preisvergleich diverser Händler."

Welche Entwicklungen gibt es hinsichtlich saisonangepasster Bereifung am Automobil?

"Die Reifenhersteller haben über die Jahre hinweg immer bessere und sicherere Reifen entwickelt – nicht zuletzt durch unabhängige und umfassende Tests von Verbraucherschutzorganisationen", sagt die ADAC-Expertin. "Es wird jedoch immer einen Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit geben, das heißt, hat ein Reifen guten Grip, verschleißt er meist auch schneller als andere."

