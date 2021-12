6. Verstoß

Ein Verstoß gegen die Winterreifenpflicht kostet mindestens 60 Euro Bußgeld - bei Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer sogar 80 Euro. Es wird auch ein Punkt in Flensburg vermerkt. Auch der Halter ist in Sachen Winterreifen in der Pflicht und kann ebenfalls mit 75 Euro Bußgeld und einem Punkt belegt werden.