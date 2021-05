Technik : So viel Entertainment ist im Auto erlaubt

So viel Entertainment ist im Auto erlaubt

Ganz in Gedanken oder gut unterhalten? Bei langen Fahrten steigert eine gesunde Abwechslung die Konzentration. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Ob rollende Disco oder Debattierclub: Entspannung im Auto und Ärger mit der Polizei liegen beim Auto-Entertainment dicht beieinander.

Die Strecke ist lang, die Fahrt langweilig. Laute Musik im Auto mag da befreiend wirken, sie kann aber auch vom Fahren ablenken. Aber wie ist das mit moderat aufgedrehten Hörbüchern, Podcasts oder engagierten Diskussionen auf Clubhouse oder Twitter Spaces? Was ist erlaubt und wo wird aus Spaß Leichtsinn?

Um Monotonie auf der Fahrt zu durchbrechen, schalten viele Fahrer das Radio ein, telefonieren oder hören Podcasts. Diskussionen oder intensive Gespräche über komplexe Themen seien aber fürs Autofahren weniger geeignet, meint Chiellino: „Wenn sich Autofahrer aktiv an einem anderen Vorgang als dem Fahren beteiligen, verringert sich die Wahrnehmung für die Umgebung. Der Aufmerksamkeitsfokus liegt dann woanders, und es kann länger dauern, bis der Fahrer in kritischen Situationen gedanklich wieder in die Situation des Fahrens gelangt.“ Anspruchsvolle Nebenbeschäftigungen würden auch häufig durch die Fahraufgabe unterbrochen, sodass sich Frustration einstellen kann.