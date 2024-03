Beliebtestes Auto der Deutschen Der VW Golf wird 50 Jahre

Der Golf hat einer ganzen Klasse seinen Stempel aufgedrückt. Was das Kraftfahrtbundesamt Kompaktklasse nennt, heißt in der Branche ganz einfach Golfklasse. Florian Illies benannte in seinem Bestseller „Generation Golf“ sogar die ganze Altersgruppe, die zwischen 1965 und 1975 geboren wurde, nach dem Auto. „Was eigentlich als Definition eines automobilen Lebensgefühls gedacht war, wurde zum passenden Polsterüberzug für eine ganze Generation“, so der Autor. Die Stadt Wolfsburg benannte sich 2003 für einige Monate auf den Ortsschildern in „Golfsburg“ um. Und setzte dem Modell 2015 mit einer von VW geschenkten übergroßen Golfskulptur ein Denkmal, das zum 50. Geburtstag nun mit einer goldenen Schleife versehen wurde.