Zukunftsmusik : Motorengeräusche aus der Konserve

Elektroautos geben Töne von sich, obwohl sie das aus technischer Sicht nicht müssten. Wie das genau klingt, ist den Soundingenieuren der Hersteller überlassen.

„Jahrelang haben Hersteller versucht, ihre Fahrzeuge leiser zu machen. Jetzt müssen sie sie absichtlich mit einem Klang versehen“, sagt Stefan Sentpali, Professor für Akustik, Dynamik und Fahrzeugtechnik an der Hochschule München. E-Autos fahren so leise an, dass Unfälle passieren können. Daher verlangt der Gesetzgeber eine akustische Signalwirkung, das sogenannte Approaching Vehicle Alert System (AVAS), für neu typenzugelassene Hybrid- und Elektrofahrzeuge.