Verwirrung um Parkschilder Gilt der Samstag auch als Werktag?

Wer in der Großstadt einen der umkämpften Parkplätze gefunden hat, aus dem Auto steigt und auf das nächste Schild schaut, ist oft ratlos: Zählt der Samstag auch als „Werktag“ – oder muss man an dem Tag ein Parkticket ziehen? Vor allem an Samstagen ist in vielen deutschen Innenstädten einiges los, sodass die Suche nach einem freien Parkplatz besonders schwierig ist.