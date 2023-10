Bilanz der Versicherer Diese Automodelle wurden 2022 am häufigsten gestohlen

Im Vergleich der Bundesländer belegte Berlin im vergangenen Jahr mit großem Abstand den ersten Platz. In der Hauptstadt fand laut GDV 2022 fast jeder vierte bundesweite Autodiebstahl statt. Im Vergleich dazu wurde in Bayern und Baden-Württemberg zusammen gerade mal ein Drittel so viele Autos gestohlen.