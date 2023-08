Gefahr für Verkehrswende Rabatte bei Verbrennern steigen immer weiter

Die Studie führt Wirtschaftswissenschaftler Ferdinand Dudenhöffer seit 2010 regelmäßig mit seinen Kollegen vom CAR-Center durch. Das Team hat sich für die aktuelle Untersuchung unter anderem den durchschnittlichen Preisnachlass der 30 meistverkauften Verbrenner im Onlinehandel seit Januar 2020 angeschaut. Dabei zeigte sich, dass er mit 17,9 Prozent zuletzt im August 2021 geringfügig höher war als jetzt – danach sank er immer weiter, bis er im Februar 2023 auf ein Tief von 14,5 Prozent fiel. Doch vor allem die anstehende Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in München dürfe die Hersteller dazu bewogen haben, in den vergangenen Monaten deutlich stärkere Kaufanreize zu setzen, so Dudenhöffer. Sie ist die größte und international bedeutendste Fachmesse ihrer Art und beginnt am 5. September. „Bis dahin will wohl kein Autobauer mit schlechten Zulassungszahlen konfrontiert werden“, sagte Dudenhöffer.