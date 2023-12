BGH-Urteil Rückwärtsfahren mit Anhänger gilt als „Ziehen“

Paragraf 19 zur Haftung des Halters bei Unfällen mit Anhängern und Gespannen erfasse jede Bewegung des Anhängers durch das Zugfahrzeug unabhängig von der Fahrtrichtung, befand der sechste Zivilsenat in Karlsruhe nach einem am Freitag veröffentlichten Urteil. Ob der Anhänger beim konkreten Geschehen gezogen oder zum Beispiel während eines Rangiervorganges geschoben werde, sei nicht relevant. „Entscheidend ist allein seine abstrakte Bestimmung, prinzipiell an ein Kraftfahrzeug angehängt zu werden.“