Urlaub mit dem Auto In diesen Ländern brauchen Sie einen internationalen Führerschein

Egal, ob man mit dem eigenen Auto in den Urlaub fahren will oder sich vor Ort einen Mietwagen buchen möchte: Vor einer Reise ist es ratsam, sich frühzeitig beim Auswärtigen Amt darüber informieren, ob man einen internationalen Führerschein benötigt – das steht in den Reisehinweisen, die das Auswärtige Amt online zu jedem Land bereitstellt. Außerdem können sich die Antragsvoraussetzungen für das Zusatzdokument je nach Bundesland unterscheiden. Auch hier empfiehlt es sich also, sich rechtzeitig schlau zu machen.