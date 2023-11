TÜV-Ergebnis So viele Fahrzeuge fallen bei der Hauptuntersuchung durch

Rund jedes fünfte Fahrzeug ist zwischen Juli 2022 und Ende Juni 2023 bei der Hauptuntersuchung durchgefallen. Gut 20,5 Prozent der untersuchten Autos waren in dem Zeitraum mit „erheblichen“ oder „gefährlichen“ Mängeln unterwegs, wie der Tüv-Verband am Donnerstag mitteilte. Das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bei rund 15 000 Pkw waren die festgestellten Mängel so erheblich, dass sie als „verkehrsunsicher“ eingestuft und sofort stillgelegt wurden, hieß es. Ausgewertet wurden demnach rund 10,2 Millionen Hauptuntersuchungen.