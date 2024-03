Frühlingshafte Temperaturen Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Reifenwechsel?

Warum der Wechsel zum richtigen Zeitpunkt so wichtig ist: Winterreifen sind von der Gummimischung her weicher als solche für den Sommer. Bei höheren Temperaturen erhöht sich der Verschleiß. Je wärmer es wird, desto mehr verlängert sich auch Bremsweg, und das Fahrverhalten in Kurven kann gefährlicher werden.