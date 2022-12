Kalte Jahreszeit kommt Tipps für das Fahren auf Eis und Schnee

Verlieren die Reifen dennoch die Haftung, gilt: In der Regel schieben Autos mit Frontantrieb über die Vorderräder in Richtung Kurvenäußeres - sie untersteuern. Pauschal kann hier dann eine Gaswegnahme helfen, das Auto wieder auf Kurs zu bringen. Hat das Auto ein Antiblockiersystem (ABS) kann auch leicht gebremst werden, so die GTÜ. Damit bleiben die Räder beim Bremsen lenkbar.