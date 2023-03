Fotos Die teuersten Autos der Welt 2023

Platz 6: Bugatti Chiron Supersport 300+, 3,5 Millionen Euro

Der nächste Bugatti im Ranking ist gleichzeitig auch der schnellste. Sein Name verrät es dabei schon: Das Sondermodell Supersport schafft es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 300 Meilen pro Stunde, was 480(!) Stundenkilometern entspricht. Die 30 Exemplare des Rekordwagens, die an gut betuchte Kunden herausgegeben wurden, sind aber mit Rücksicht auf Reifen und Sicherheit bei 443 km/h abgeregelt.

Im Foto zu sehen ist der Bugatti Chiron Super Sport.