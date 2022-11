Praktische Tipps : Sturm und Unwetter: So bleiben Sie und Ihr Auto sicher

Sturm und Unwetter: So bleiben Sie und Ihr Auto sicher

Berlin/München Harte Böen treffen das Auto, Schauer prasseln auf die Scheibe - wie verhalte ich mich jetzt richtig? Und was, wenn ein Unfall passiert? Tipps und Tricks für Autofahrer in stürmischen Zeiten.

Kann ich bei Sturm überhaupt Autofahren?

Der ADAC weist aber darauf hin, dass bereits ab Windstärke 5 - also bei 29 bis 38 km/h Windgeschwindigkeit - Vorsicht geboten ist.

Bei schwerem Sturm, was Windstärke 10 mit 89 bis 102 km/h entspricht, raten die Experten, das Auto stehen zu lassen.

Ist heftiger Wind vorhergesagt und müssen Sie trotzdem mit dem Auto fahren, sollten Sie die Bedingungen in die Routenwahl einfließen lassen. Achten Sie etwa darauf, baumreiche Strecken zu meiden.

Am Steuer kommen Sie mit folgenden Tipps sicher durch den Sturm:

Kann ein Auto bei Sturm umkippen?

„Was bei höheren Geschwindigkeiten auf Landstraße oder Autobahn und plötzlichem Seitenwind passieren kann: Man verreißt das Lenkrad, das Fahrzeug gerät dadurch ins Schlingern und überschlägt sich im schlimmsten Fall.“ Das liege aber nicht am Wind, sondern an der Fahrweise. „Deshalb: Bei Sturm den Fuß vom Gas“, rät Lucà.

Das Auto reagiert nicht: Was tun bei Aquaplaning?

Wie immer in brenzligen Situationen gilt es nun, trotz steigendem Stresspegel ruhig zu agieren.

Was genau passiert eigentlich bei Aquaplaning?

Zu Aquaplaning kommt es, wenn es so stark oder langanhaltend regnet, dass das Wasser nicht abfließt, sondern mehrere Millimeter tiefe und entsprechend große Pfützen in Spurrinnen, Vertiefungen oder Senken bildet. Heranrollende Reifen verdrängen das Wasser zunächst. Doch weil es nicht schnell genug abfließen kann, schiebt es sich laut ADAC „wie ein Keil“ zwischen Straßenbelag und Autoreifen.

Das liegt nicht in Ihrer Macht:

Was tun, wenn die Straßen überflutet sind?

Nach heftigen Unwettern können Straßen und Unterführungen überflutet sein. Der ADAC rät in diesem Fall, zu wenden und nach einem anderen Weg zu suchen - insbesondere dann, wenn Sie die Tiefe des Wassers nicht abschätzen können.

Eine besondere Gefahrenzone sind Abschnitte, in denen Schlamm und Geröll über die Fahrbahn fließen. Der glatte Untergrund kann schon bei leichter Strömung dafür sorgen, dass das Fahrzeug von der Straße gespült wird.

Auch wer denkt, die Tiefe einschätzen zu können, sollte vorsichtig sein. Spritzwasser kann in den Ansaugbereich des Motors gelangen, was häufig zu schweren Motorschäden führt.

Darf ich bei schlechter Sicht einfach stehen bleiben?

Gerät man überraschend in eine Situation, in der die Sicht deutlich eingeschränkt ist, bleibt einem nichts anderes übrig, als - Sie ahnen es - besonnen zu handeln. Aber wie?

Der ADAC rät, möglichst einen sicheren Ort aufzusuchen, an dem man abwarten kann, bis die Verhältnisse sich verbessern. Das ist idealerweise ein Parkplatz.

Auf dem Weg dahin sei es wichtig, sich für andere so sichtbar wie möglich zu machen: Abblendlicht , Nebelschlussleuchte und gegebenenfalls Nebelscheinwerfer anschalten, bei extrem langsamer Fahrt oder Stillstand außerdem an die Warnblinkanlage denken.

Auch am Straßenrand anzuhalten kann eine Option sein. Zwar ist das außerhalb geschlossener Ortschaften laut ADAC eigentlich nicht erlaubt. In einem „rechtfertigenden Notstand“ - so drücken es Juristen aus - gelte das jedoch nicht.