„Mobile“-Umfrage Würden Sie Ihren Führerschein freiwillig abgeben?

Laut ADAC besitzen in Deutschland rund 58 Millionen Menschen in Deutschland eine Fahrerlaubnis. Glaub man den Umfrageergebnissen der „mobile.de“-Studie, bewegen sich davon nur rund 22,8 Millionen sicher im Straßenverkehr, da lediglich 39,3 Prozent in der Befragung angaben, dass sie an ihre Fahrfähigkeiten glauben, jedoch die Fahrprüfungen bestehen würden. An die erfolgreiche Ablehnung der Fahrprüfung ohne weitere Vorbereitungen glaubten nur 22,2 Prozent der Befragten.