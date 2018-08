Sparsamer Erdgas-Astra

Das fällt auf Alle reden vom E-Auto. Dabei gerät eine weitere alternative Antriebsart etwas in Vergessenheit: das Erdgas (CNG) - nicht zu verwechseln mit der ähnlichen Antriebsart Flüssiggas (LPG).

CNG ist der umweltfreundlichste der fossilen Treibstoffe. Den neuen Astra hat Opel auch als Erdgas-Auto auf den Markt gebracht, in einer CNG (117,5l)/Benzin(13,4l)-Kombination und mit einer Reichweite von rund 540 Kilometern. CNG ermöglicht zwar kein emissionsfreies Fahren. Aber zum einen schafft diese Antriebsart, die der Euro-6-Norm entspricht, eine CO2-Ersparnis von rund 35 Prozent gegenüber einem Benziner. Und zum anderen kann man damit im Gegensatz etwa zu einem Diesel durch die bis 2026 geltende Steuerbegünstigung bis zu einem Viertel an Tankkosten sparen.

So fährt er sich Unabhängig von der Antriebsart - die sich beim Erdgasauto per Knopfdruck ohne Auswirkungen auf das Fahrverhalten wechseln lässt - ist der neue Astra ein gelungener Wurf. Vor allem das straffe Fahrwerk überzeugt auf der ganzen Linie. Selbst auf steilen Serpentinen und bei flotter Fahrweise gerät der Wagen nie aus der Spur. Da der Astra vergleichsweise viel Platz im Innern und dort wie außen eine schicke Optik bietet, empfiehlt sich der neue Astra als ernst zu nehmender Konkurrent im Golf-Segment. Hinzu kommt seine Solidität: Alles an diesem Wagen ist spürbar gut verarbeitet, da klappert nichts. Zwar fällt der Kofferraum bei der Erdgas-Ausführung wegen des Gastanks kleiner aus. Dafür lassen sich die Rücksitze komplett flachlegen, was bei Bedarf viel Stauraum bietet.